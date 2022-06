DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Die vielleicht wichtigste Botschaft sei die Aussage des Spirituosenherstellers gewesen, das Portfolio von 6 bis 8 Marken pro Markt auf 15 bis 20 Marken erweitern zu wollen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 06:41 / CET





