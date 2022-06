dynaCERT gibt Rücktritte von Direktoren bekannt

TORONTO, ON, 13 Juni 2022 – dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen") gibt den Rücktritt von Frau Rebecca Hudson und Herrn W. Clark Kent aus dem Board of Directors des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. dynaCERT dankt Frau Hudson und Herrn Kent für ihre Dienste im Board of Directors.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von Treibhausgasemissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde.. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung und in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

