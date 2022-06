Seite 2 ► Seite 1 von 5

Bonn (ots) -- HWWI berechnet, wo Käufer*innen in Deutschland gute Bedingungen finden- Vor allem in Metropolen und ihrem Umland hängen Kaufpreise die Mieten ab- In 134 Regionen ist das Preisniveau bereits sehr hochWohnimmobilien sind in vielen Teilen Deutschlands erneut teurer geworden. DieKaufpreise laufen besonders in Großstädten und Ferienregionen den Mieten davon:2021 mussten Käufer*innen im Durchschnitt über alle Landkreise und kreisfreienStädte für Eigentum erneut mehr ausgeben als noch 2020 - sowohl absolut als auchgerechnet in Jahresnettokaltmieten für eine gleichgroße Wohnung. Trotzdem kannsich die Investition in eine Eigentumswohnung noch lohnen, sofern die erwartetenPreissteigerungen bis 2035 hoch ausfallen. Für Immobilienkäufer*innen lohntsomit ein genauer Blick auf die Bedingungen in den einzelnen Regionen. KünftigePreisanstiege erwarten die Expert*innen des HamburgischenWeltWirtschaftsInstituts (HWWI) insbesondere in vielen Großstädten, demHamburger und Berliner Umland sowie im Weser-Ems-Gebiet. Sinkende Preisedemgegenüber in weiten Teilen Ostdeutschlands mit Ausnahme einiger Großstädte.Wer gute Voraussetzungen für ein Investment sucht, sollte insbesondere auf zweiFaktoren achten: verhältnismäßig moderate Kaufpreise im Vergleich zurNettokaltmiete und die Aussicht auf weitere Wertsteigerungen. Diese Kombinationbieten mehrere Regionen in Deutschland. Das haben Expert*innen des HWWI für denInvestitionschancen-Index im Postbank Wohnatlas berechnet.Im vergangenen Jahr sind die Kaufpreise schneller gestiegen als die Mieten.Während sich die Nettokaltmieten 2021 im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt überalle Landkreise und kreisfreien Städte um nominal 4,95 Prozent verteuerten,legten die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand im Mittel um 17,22Prozent zu. Der sogenannte Vervielfältiger, der abbildet, wie vieleJahresnettokaltmieten für eine gleich große Eigentumswohnung durchschnittlich zuzahlen wären, spiegelt die wachsende Dynamik wider. Er stieg binnen Jahresfristim Durchschnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte um 2,7 auf 28,5Jahresnettokaltmieten. Schon im Jahr davor hatte sich der Vervielfältiger um 1,7Jahresmieten erhöht. Besonders hoch ist er in Küstengebieten, Großstädten undweiten Teilen Bayerns. Vervielfältiger unter 22,5 sind überwiegend nur noch inländlichen Gebieten des östlichen Mitteldeutschlands sowie im Saarland zufinden.Kaufpreise steigen schneller als Mieten in Landkreisen an der Küste und in