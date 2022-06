NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen droht die Talfahrt nach der gestrigen Stabilisierung am Donnerstag weiterzugehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 1,7 Prozent tiefer bei 30 135 Punkten und den Nasdaq 100 2,4 Prozent im Minus bei 11 318 Zählern.

Zur Wochenmitte hatten beide Indizes - insbesondere der technologielastige Auswahlindex - nach der deutlichen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed mit kräftigen Gewinnen geschlossen, wenn auch unterhalb ihrer Tageshochs. Die Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte hatte nicht übermäßig überrascht, auch wenn es der größte Zinsschritt seit fast 30 Jahren war - viele Beobachter hatten sogar einen noch größeren Schritt prognostiziert.