GCM Mining kündigt Produktion für Mai 2022 an und beschließt monatliche Dividende für den 15. Juli 2022

TORONTO, KANADA, Donnerstag, 16. Juni 2022 - GCM Mining Corp. ("GCM Mining" oder das "Unternehmen") (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-g ... ) gab heute bekannt, dass sein Betrieb in Segovia im Mai 2022 18.507 Unzen Gold produzierte, gegenüber 17.936 Unzen Gold im Mai letzten Jahres. Damit stieg die gesamte Goldproduktion in den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 auf 86.779 Unzen, gegenüber 84.467 Unzen in den ersten fünf Monaten des letzten Jahres. Die gesamte Goldproduktion von Segovia in den letzten 12 Monaten belief sich Ende Mai 2022 auf 208.701 Unzen, was einem Anstieg von etwa 1 % gegenüber 2021 entspricht. Die Erweiterung der Verarbeitungsanlage des Unternehmens bei Segovia auf 2.000 Tonnen pro Tag ("tpd") steht kurz vor dem Abschluss und wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seine jährliche Produktionsprognose für 2022 von 210.000 bis 225.000 Unzen Gold zu erreichen.

GCM Mining verarbeitete im Mai 2022 in seiner Anlage Maria Dama in Segovia insgesamt 52.731 Tonnen, was einer täglichen Verarbeitungsrate von 1.701 tpd entspricht, verglichen mit 49.089 Tonnen und 1.584 tpd im Mai 2021. Die Hauptgehalte von Segovia betrugen im Mai 2022 durchschnittlich 12,1 g/t, verglichen mit 12,6 g/t im Mai letzten Jahres. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 wurden in Segovia insgesamt 246.352 Tonnen (entspricht 1.631 tpd) mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 12,2 g/t verarbeitet, verglichen mit insgesamt 229.747 Tonnen (entspricht 1.522 tpd) mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 12,7 g/t in den ersten fünf Monaten des Vorjahres.

Das Unternehmen verarbeitete im Mai 2022 in seiner polymetallischen Anlage in Segovia durchschnittlich 93 Tonnen Abraum pro Tag, was zur Produktion von etwa 130 Tonnen Zinkkonzentrat und etwa 94 Tonnen Bleikonzentrat führte, die auf Lager gelegt wurden. Das Unternehmen schloss Anfang dieses Monats den Abnahmevertrag für die Konzentrate ab und bereitet sich auf die ersten Lieferungen vor, die bis Ende dieses Monats erfolgen sollen. Die zahlbare Produktion aus den Konzentraten im Mai 2022 wird auf insgesamt etwa 114.000 Pfund Zink, 124.000 Pfund Blei, 9.500 Unzen Silber und weniger als 50 Unzen Gold geschätzt. Die tatsächlich zahlbaren Mengen können sich noch ändern und werden erst nach der Verschiffung der Konzentrate endgültig feststehen.