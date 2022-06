FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 64 auf 49 Euro gesenkt. Starke Umsätze mit Antigen-Schnelltests hätten bislang die Schwäche in anderen Bereichen überkompensiert, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun wird Wendorff aber für die Margen vorsichtiger./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2022 / 21:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 06:57 / MESZ

-----------------------

-----------------------





