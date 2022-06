Nürnberg / Dettingen an der Iller (ots) - Mit der Errichtung eines komplett

neuen Kühllogistikzentrums in der baden-württembergischen NORMA-Niederlassung

Dettingen investiert der nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA weiter in

seine Logistikinfrastruktur. Notwendig wurde die Erweiterung der

Logistikkapazität in Dettingen wegen des dynamischen Wachstums des Discounters.

Mit der Investition unterstreicht NORMA zum einen seine Expansionsstrategie und

zum anderen sein Bekenntnis zu dem verkehrsgünstig an der Landesgrenze von

Bayern und Baden-Württemberg gelegenen Standort. Von der 1991 eröffneten

Niederlassung werden aktuell 116 Filialen zwischen Konstanz und Crailsheim

beliefert. Perspektivisch können durch die Erweiterung des Logistikzentrums bis

zu 220 Filialen beliefert werden.



In Anwesenheit des NORMA-Vorstandsvorsitzenden, Gerd Köber, weiteren Vertretern

der NORMA Geschäftsführung, der ausführenden Unternehmen und der Politik wurde

der Baubetrieb mit einem Spatenstich feierlich auf den Weg gebracht.





