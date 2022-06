Modern Plant Based Foods beginnt mit der Erweiterung der Produktion in Kanada, um der Nachfrage nach Snacks from the Sun-Produkten nachzukommen

VANCOUVER, BC, 23. Juni 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ist dabei, die Produktion in Kanada zu erweitern, um die beispiellose Nachfrage nach seinen Snacks from the Sun-Produkten zu befriedigen. Das Unternehmen stellt seine Produktlinie derzeit in den Vereinigten Staaten her, bevor es diese in Kanada vertreibt. Nach der Einführung der Popped Chips und Puffs hat Modern Plant Based Foods eine noch nie dagewesene Nachfrage nach der Snacks from the Sun-Produktlinie in Kanada verzeichnet. Der langfristige Plan des Unternehmens sah vor, dass das Management nach der erfolgreichen Produkteinführung seine Produktion auch auf Kanada ausweitet. Durch die zusätzliche Produktion in Kanada wird das Unternehmen seine Marge durch Einsparungen bei Transport, Frachtkosten und Zöllen erheblich steigern können.

Die Snacks from the Sun „Popped Potato Crisps“ von Modern Plant sind luftige, duftige Chips, die aus 100 % natürlichen Inhaltstoffen - Kartoffeln, Vollkorn und Gewürzen - hergestellt und anschließend gepoppt werden. Die Chips sind vegan und enthalten kein Gluten, kein Cholesterin und keine gesättigten Fette. Diese veganen Snacks werden in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten: Sour Cream & Chive, Sea Salt, Cracked Pepper, Tangy Barbecue, Salt & Vinegar und Nacho Cheese.

„Unsere jüngste erfolgreiche Einführung von Snacks from the Sun in Kanada zeigt, dass es einen großen Markt für unsere Produkte gibt, wo auch immer wir sie auch einführen. Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten haben wir gemerkt, dass sich immer mehr Haushalte der Vorteile der Einbindung schmackhafter, gesunder und kaum verarbeiteter pflanzlicher Optionen in ihre Ernährung bewusst sind. In den letzten Jahren ist unsere Marke immer bekannter geworden, was es uns erleichtert, uns sowohl bei Einzel- als auch Großhändlern zu platzieren, und in Zukunft erwarten wir, auch auf vielen anderen Regalen vertreten zu sein. Unser Bedarf für eine kanadische Produktionsstätte für Snacks from the Sun ist daher ein logischer Schritt für die nahe Zukunft. Angesichts des Wachstums in all unseren Produktlinien sind wir der Ansicht, dass sich dieses Jahr zu einem rekordverdächtigen Jahr für Modern Plant Based Foods entwickeln dürfte“, erklärt Chief Executive Officer Avtar Dhaliwal.