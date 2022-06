Appell zum Digitaltag Mit digitalen Lösungen zur Energiewende (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Aufruf von Techem CEO Matthias Hartmann zum Digitaltag 2022

- Smarte Lösungen für einen besseren Überblick über den Energieverbrauch

- Digitale Teilhabe für alle zum Erreichen der Klimaziele



Die Auswirkungen des Krieges in Osteuropa sind deutlich spürbar: drastisch

steigende Energiepreise, ein möglicher Ausfall von Energielieferungen aus

Russland sowie Diskussionen darüber, wie es Unternehmen aber auch privaten

Haushalten gelingen kann, den Energieverbrauch zu reduzieren. Um das für alle

leichter möglich zu machen, fordert Techem, der Serviceanbieter für smarte und

nachhaltige Gebäude, anlässlich des diesjährigen Digitaltages den schnellen

Ausbau digitaler Lösungen in Gebäuden und die stärkere Aufklärung von Mietenden.

Denn zu hohe Energieverbräuche sind zwar zum einen ineffizienter oder veralteter

Technik geschuldet. Häufig fehlt aber auch schlicht Wissen darüber, wie hoch der

eigene Energieverbrauch ist und wie und an welchen Stellen eingespart werden

kann. Digitale Lösungen und Technologien können bei beiden Herausforderungen

Abhilfe schaffen.