FAMA Messefachtagung in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Messewirtschaft fordert von der Politik sicheren Planungshorizont mit

Perspektive

- Alles auf grün: Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung für die Messebranche



Eigentlich waren sie nach Hamburg gekommen, um alle Ampeln auf grün zu stellen

und darüber zu beraten, wie das Ziel zu mehr Nachhaltigkeit in der Messe- und

Veranstaltungswirtschaft umgesetzt werden kann. Doch zunächst bestimmte ein

anderes Thema die zweitägige FAMA Messefachtagung, zu der mehr als 140

Messeexperten aus der D-A-CH-Region angereist waren - die Forderung danach, dass

die Ampeln in Deutschland nicht auf Gelb umspringen dürfen. "Was wir brauchen

und von der Bundesregierung erwarten, ist die verbindliche und

bundeseinheitliche Zusage, dass Messen weiterhin ohne Einschränkungen

stattfinden können", so Christoph Hinte, der stellvertretende

FAMA-Vorstandsvorsitzende.