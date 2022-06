PropertyExpert- Servicestarker Schadendienstleister (FOTO)

Langenfeld (ots) - PropertyExpert, der Technologie- und Entwicklungspartner der

Versicherungs- und Immobilienwirtschaft für die Regulierung von Gebäudeschäden,

ist von Service Value und hnw consulting als "Servicestarker

Schadendienstleister" ausgezeichnet worden.



Die Auszeichnung "Service-Rating für Schadendienstleister" schafft mehr

Transparenz über Schadendienstleister, ihre Dienstleistungsportfolios und den

gegenwärtigen Reifegrad der angebotenen Leistung. Ausgezeichnet werden

Schadendienstleister, die sich durch besondere Servicestärke auszeichnen.





Seit 2013 wird das Service-Rating durchgeführt und erfährt in der Branche derSchadendienstleister wachsende Bedeutung. Dabei stehen Servicequalität,Prozesseffizienz und Senkung des Schadenaufwands im Mittelpunkt.Servicequalität ist für PropertyExpert ausschlaggebend"Wir freuen uns, dass wir unserem Anspruch gerecht werden können und dieBestätigung erhalten, dass sich unsere Auftraggeber und ihre Kunden im Falleeines Schadens auf uns verlassen können. Das zeigt einmal mehr, dass Qualitätein Teil unserer DNA ist.", Frank Feist Geschäftsführer PropertyExpert.Kundenzufriedenheit, Serviceorientierung und Qualität setzen bei PropertyExpertdie Maßstäbe. Umso mehr bestätigt die Auszeichnung die Kompetenz derTechcompany. Denn die Schadenregulierung hat nicht nur erhebliche Auswirkungenauf die Kosten, sondern insbesondere auch auf die Zufriedenheit der Kunden. FürVersicherungskunden ist die Servicequalität in der Regulierung von Schäden vonbesonderer Bedeutung."Vielen Dank an Service Value und hnw consulting für die Auszeichnung zumServicestarken Schadendienstleister. Wir freuen uns sehr, den Preis entgegen zunehmen und ein Teil der Diskussionsrunde rund um Perspektiven, Erfahrungen undEinschätzungen zur Entwicklung der Schadendienstleistungen und -Dienstleister,zu sein.", Emilia Heitmann, Head of Marketing und Communication PropertyExpertGmbH.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs-und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf derintelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KIbasierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt derTechnologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um denSchadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitigkundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für dieVersicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seinerGründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiterzu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert:gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 - 203E-Mail: mailto:e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: http://www.propertyexpert.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155002/5258124OTS: PropertyExpert GmbH