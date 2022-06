PROfinance sieht sich in der Klage gegen die Adler Group bestätigt (FOTO)

Berlin (ots) - Stellungnahme zur ARD-Sendung "Immobilienpoker: Die dubiosen

Geschäfte eines Wohnungskonzerns"



Am 27. Juni 2022 strahlt die ARD eine investigative Recherche aus. Unter dem

Titel "Immobilienpoker: Die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns" stellt

darin ein Team von bekannten Journalisten Machenschaften in der

Immobilienbranche in den Mittelpunkt. Einer der Interviewten in der Sendung ist

André Gaufer, Geschäftsführer der PROfinance GmbH. Sein Unternehmen ist

Betroffener und hat den Immobilienkonzern Adler Group verklagt. Zur Ausstrahlung

erklärt der Finanzexperte: "Ich bin sehr glücklich, dass wir mit unserem Fall

zur Sendung beitragen können. Die Recherchen des Investigativ-Teams zeigt, dass

unsere Klage nicht auf einem Einzelfall beruht. Vielmehr scheint es eine

regelrechte Strategie zu geben, Grundstücksspekulationen zulasten der

Vertragspartner, Käufer und Investoren zu betreiben. Das wäre ein Finanzskandal,

der weit über das uns betreffende Berliner Skyline-Projekt "ÜBerlin" hinausgehen

könnte."



Der Fall in Berlin: das Bauprojekt am Steglitzer Kreisel