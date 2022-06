In der Intermarket-Analyse werden Märkte unter dem Aspekt fundamentaler Kausalitäten und gegenseitiger Einflussnahmen auf Ineffizienzen und sich daraus ergebenden Chance untersucht. Wer Edelmetalle handelt kann so zum Beispiel aus dem Verhältnis Gold vs. Silber sowohl Out- und Under-Performance-Phasen der einzelnen Märkte herleiten, wie auch bevorstehende Bullen- oder Bärenmärkte für den Sektor Edelmetalle generell.

Unser Chart (Quelle macrotrends.net) zeigt, dass aus hohen Ratio-Werten (von 80-100) stets Bodenbildungen und anschließende Rallyes des Silberpreises resultierten. Bei einem Goldpreis von 1827 und einem Silberpreis von 21 Dollar beträgt die Ratio derzeit 87! Historisch gab es aus solchen Konstellationen heraus mindestens 50%-Anstiege des Silberpreises. Entsprechend üppig ist das Potenzial, welches wir hieraus herleiten können.

