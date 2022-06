NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 200 auf 175 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für Internetwerte mit Blick auf den jüngsten makroökonomischen Gegenwind und Wechselkurseffekte. Der Online-Händler Amazon gehört zu seinen Favoriten. Das Unternehmen dürfte zwar von den schwächelnden Konsumausgaben beeinträchtigt werden, sollte aber angesichts des großen Angebots und der niedrigen Preise im rezessiven Umfeld Marktanteile hinzugewinnen können./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 00:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 04:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JPMORGAN Analyst: Douglas Anmuth Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 175 Kursziel alt: 200 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer