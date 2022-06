Abgasskandal 3.0 bahnt sich an - Neue Wende durch den EuGH

Düsseldorf (ots) - Eine mögliche Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes

(EuGH) ist von solcher Tragweite, dass sogar der Bundesgerichtshof (BGH) seine

Verhandlungen verschiebt. Auch zahlreiche Verfahren der Kanzlei Rogert & Ulbrich

(https://ru.law/) wurden von den Gerichten ausgesetzt, da einer Entscheidung des

EuGH mit Spannung entgegen gesehen wird.



Der Hintergrund: EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos hat am 02.06.2022 in einem

Diesel-Verfahren klar gemacht, dass Verbraucher Anspruch auf Schadensersatz

haben, wenn in ihren Fahrzeugen unzulässige Abschalteinrichtungen (https://ru.la

w/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#abschalteinrichtungen) die

Abgasreinigung manipulieren. Damit will der Generalanwalt die Interessen von

Fahrzeugkäufern schützen. Die Erwerber sollten einen Ersatzanspruch gegen den

Hersteller haben, wenn eine unzulässige Abschalteinrichtung in dem Fahrzeug

verbaut ist. Auch hinsichtlich der Berechnung des Ersatzanspruches sollte laut

Rantos beachtet werden, dass der Ersatzanspruch dem entstandenen Schaden

entspricht.