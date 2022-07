Sehr geehrte Leserinnen und Leser !

Eine Batterie aus Lithium-Metall gilt wegen ihrer hohen Kapazität und Energiedichte als "Heiliger Gral" der Akkutechnik. Diese Akkus mit einer Anode aus metallischem Lithium statt Grafit haben eine doppelt so hohe Energiedichte. Bisher ist jedoch das Problem, dass Lithium-Metall-Batterien kaum wiederaufladbar sind.

Neues Interview mit dem CEO:

Diesem Problem mit neuer Technologie und zukunftsweisenden Patenten widmet sich Li-Metal Corp.

Quelle: Li-Metal Corp.

Unternehmensbeschreibung:

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Das Unternehmen betreibt eine neu in Betrieb genommene Anodenproduktionsanlage in Rochester, New York, und hat soeben den Bau einer Metallproduktionsanlage in Markham, Ontario, abgeschlossen.

Das zum Patent angemeldete Produktionsverfahren von Li-Metal ersetzt Lithiumchlorid als Rohstoff durch weithin verfügbares Lithiumkarbonat, was den ökologischen Fußabdruck und die Kosten der Lithiummetallproduktion erheblich senkt.

Um dies noch schneller und besser umsetzen zu können, konnte Ende Februar eine gemeinsame Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit dem einzigen kommerziellen Hersteller von Lithium-Metall-Festkörperbatterien ‚Blue Solutions‘ abgeschlossen werden. Dieses Abkommen wird dazu beitragen, die Entwicklung der leistungsstarken und kostengünstigen Lithium-Metall-Anodentechnologien von Li-Metal und der Festkörperbatterien von Blue Solutions für den Einsatz in elektrischen Personenkraftwagen erheblich voranzutreiben. Es markiert einen strategischen Meilenstein für Li-Metal auf dem Weg zur Produktprüfung und -qualifizierung, um den Einsatz seiner Anodentechnologien in Batterien der nächsten Generation sicherzustellen. Die Partnerschaft kombiniert Li-Metals leistungsstarke, kostengünstige und nachhaltige Lithium-Anodentechnologien mit dem Know-how eines bewährten Herstellers von Festkörperbatterien, und gemeinsam wird man Batterieanoden der nächsten Generation entwickeln, die kostengünstiger, leistungsfähiger und umweltverträglicher sind. Im Rahmen dieses Projekts hat Li-Metal einen 1,9 Millionen CAD Zuschuss von Next Generation Manufacturing Canada erhalten. NGen ist eine industriegeführte non-profit Organisation zur Unterstützung fortschrittlicher Fertigungen in Kanada.

Produktionsstätte:

Bereits im Januar diesen Jahres gab Li-Metal die Fertigstellung und Inbetriebnahme seiner Anodenproduktionsanlage in Rochester, New York, bekannt.

Quelle: Li-Metal Corp.

Diese Anlage, die das erste Produkt des Unternehmens ausgeliefert hat, ist bereits in Betrieb, liefert ultradünnen Anodenprodukte an potenzielle Kunden und unterstützt das gemeinsame Entwicklungsprogramm von Li-Metal und Blue Solutions. Die Fähigkeit, Lithium-Metall-Anodenprodukte in den Vereinigten Staaten zu produzieren, ermöglicht es Li-Metal, Kunden mit hochleistungsfähigen, ultradünnen Anodenmaterialien schnell und ohne die Notwendigkeit eines kostspieligen und langwierigen internationalen Transports zu versorgen; dies beschleunigt die Kundenqualifikationsprozesse und verkürzt den Entwicklungszyklus für Batterien der nächsten Generation.

Die Lithiummetallproduktion ist ein Schlüsselelement der vertikal integrierten Technologie des Unternehmens.

Quelle: Li-Metal Corp.

Die Installation der Hauptausrüstung in Li-Metals Lithium-Metall-Pilotanlage in Markham, Ontario, ist abgeschlossen und die Anlage ist früher als geplant betriebsfertig. Die Pilotanlage dient zur Demonstration der Lithium-Metallproduktion in industriell relevantem Maßstab und verfügt über eine Fläche von 1.300 Quadratmeter.

Fakten, Zahlen, Ziele:

Die Produktionsmethoden von Li-Metal sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Denn derzeit konzentriert sich die Lithiummetallproduktion auf China, und die konventionellen Verfahren sind aufgrund der Produktion von Chlorgas nicht umweltverträglich. Li-Metal entwickelt ein saubereres Lithium-Metall-Produktionsverfahren und die Fähigkeit, dieses kritische Material intern aus weithin verfügbarem Rohmaterial (d.h. Lithiumkarbonat) zu produzieren, wird Li-Metal einen strategischen Vorteil verschaffen und sicherstellen, dass das Unternehmen ein zuverlässiger lokaler Lieferant sein kann, der eine sichere Lieferkette für die Kunden aufrechterhält.

Management:

Quelle: Li-Metal Corp.

An der Spitze als Mitbegründer und CEO befindet sich Maciej Jastrzebski. Er besitzt seit über 15 Jahren umfangreiche Expertisen in den Bereichen Technologieentwicklung, Projektierung, Schutz des geistigen Eigentums und Technologievermarktung, die er bei Hatch Ltd, Barrick Gold Corporation, AuTech und Li-Metal erworben hat. Als studierter Ingenieur in den Bereichen angewandte Wissenschaft und Maschinenbau besitzt er schon einige Patenteinträge und ist Autor einer Reihe von technischen Veröffentlichungen.

Stand Ende Mai hat Li-Metal ca. 155 Millionen Aktien ausstehend, die zu einer Marktkapitalisierung von rund 110 Millionen CAD führt. An Barmitteln befinden sich zum 31.12.2021 ca. 27 Millionen CAD in der Kasse. Laut Unternehmensaussage ist das Unternehmen für dieses Jahr vollständig finanziert.

Zukunftsfazit:

Die wichtigsten Ziele in naher Zukunft sind die Demonstration einer kontinuierlichen Lithiummetallproduktion in Ontario und der weitere Ausbau der Produktion von Lithiummetallanoden in der Anlage in Rochester. Die beschleunigte Einführung von Lithiumbatterien der nächsten Generation wird durch das Wachstum in der Unterhaltungselektronik, der Energiespeicherung und der Elektrifizierung der Transportindustrie vorangetrieben. Dazu ist Li-Metal schon jetzt bestens positioniert. Das innovative Unternehmen entwickelt ein saubereres Lithium-Metall-Produktionsverfahren und die Fähigkeit, dieses kritische Material intern aus weithin verfügbarem Rohmaterial (d.h. Lithiumkarbonat) zu produzieren, wird Li-Metal einen strategischen Vorteil verschaffen und sicherstellen, dass das Unternehmen ein zuverlässiger lokaler Lieferant sein kann, der eine sichere Lieferkette für die Kunden aufrechterhält.

