Wirtschaft DAX startet freundlich - Gas-Krise belastet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.845 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Vor allem die Aussichten auf eine mögliche Verschärfung der Gas-Krise drückten trotz des halbwegs freundlichen Starts weiter auf die Stimmung der Anleger. Neben einem drohenden Lieferstopp Russlands erschwert aktuell auch noch ein Streik der norwegischen Öl- und Gasarbeiter die Lage.





