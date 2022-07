"Wir müssen uns zur Wehr setzen", sagte Steinmeier. "Das schulden wir den vielen mutigen Menschen in der Ukraine, die Tag für Tag Widerstand leisten." Verantwortlich sei allein der russische Präsident Wladimir Putin. Deutschland stehe fest und entschlossen an der Seite der Ukraine.

Das transatlantische Bündnis sieht sich durch den Beitritt besser gewappnet gegen mögliche russische Bedrohungen. Doch für die Kriegssituation in der Ukraine ändert sich vorerst wenig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte den russischen Angriffskrieg in Nürnberg ein mörderisches Verbrechen und forderte, die internationale Gemeinschaft müsse sich der imperialen Kriegstreiberei entgegenstellen.

Die Protokolle müssen von allen Nato-Staaten ratifiziert werden. In Deutschland soll am Freitag der Bundestag darüber abstimmen. Im Idealfall soll noch vor dem Jahresende der Beitritt vollzogen werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach schon jetzt von einem "historischen Tag für Finnland, für Schweden, für die Nato und für die euro-atlantische Sicherheit".

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Viereinhalb Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen Finnland und Schweden auf ihrem Weg in die Nato voran. Am Dienstag unterzeichneten die 30 jetzigen Nato-Mitglieder die Beitrittsprotokolle der beiden bisher neutralen Länder. In Lugano einigten sich die Ukraine und mögliche Geldgeber auf Prinzipien für den künftigen Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes. Doch ein Ende der Kämpfe ist nicht absehbar - im Gegenteil. Schwerpunkt ist nun das ostukrainische Gebiet Donezk. Die Ukraine steht schwer unter Druck.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer