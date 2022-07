FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine von "Buy" auf "Sell" komplett gedrehte Empfehlung von Hauck & Aufhäuser hat am Mittwoch den Kurs von Adidas belastet. Mit einem Abschlag von drei Prozent auf 161,36 Euro fanden sich die Papiere des Lifestyle- und Sportartikelkonzerns am Ende des Dax wieder. Damit näherten sich die Papiere wieder einem Tief seit März 2017 bei gut 160 Euro.

AKTIE IM FOKUS Verkaufsempfehlung drückt Adidas an Dax-Ende

