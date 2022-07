Wirtschaft DAX bleibt auf Erholungskurs - Streik in Norwegen beendet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat am Mittwoch nach einem sehr freundlichen Start bis zum Mittag seine Gewinne weitgehend gehalten. Gegen 12:30 wurde der Index mit rund 12.600 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Dienstag.



Dabei lagen fast alle Titel im Plus. Am deutlichsten waren die Aktien von Zalando, Infineon und Hellofresh im Plus. Stärkere Kursverluste gab es hingegen unter anderem bei Adidas und Eon.





