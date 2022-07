Valour Inc. kündigt neuen Vertriebsleiter Marco Infuso an, der zuvor bei 21Shares tätig war

Herr Infuso tritt mit sofortiger Wirkung in das Vermögensverwaltungsteam von Valour ein und übernimmt als Chief Sales Officer die Leitung des weltweiten Vertriebs von börsengehandelten Produkten (ETPs).

TORONTO, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute die Ernennung von Marco Infuso zum Chief Chief Sales Officer („CSO") bekannt. Mit seiner internationalen Erfahrung im Bereich digitaler Assets und ETFs wird er den Vertrieb in ganz Europa vorantreiben und weltweit neue Kundengruppen erschließen.

Der Diplom-Kaufmann Infuso war in den letzten 21 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Asset Management tätig, unter anderem bei der DZ BANK, Pioneer Investments, Lombard Odier und der Commerzbank. Zuletzt machte er als Geschäftsführer des Krypto-ETP-Emittenten 21Shares AG mit der Einführung von Krypto-Sparplänen in Deutschland Schlagzeilen.