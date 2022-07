Baustart für VW-Batteriezellwerk in Salzgitter

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern will am Donnerstag mit dem Bau seiner Batteriezellfabrik für E-Fahrzeuge in Salzgitter beginnen. Nach langer Vorbereitung und der Fertigung erster Testserien soll damit der Standort des bestehenden Motorenwerks um eine eigene Zellproduktion erweitert werden. Es ist das erste solche Projekt von VW in Deutschland. Zur Grundsteinlegung wird neben Vorstandschef Herbert Diess unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

