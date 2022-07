Patente für Anteile TU Darmstadt und Focused Energy unterzeichnen "IP for Shares"-Vertrag / Technologie-Beschleuniger für junges Kernfusions-Unternehmen durch Übertragen des geistigen Eigentums

Darmstadt (ots) - Die TU Darmstadt und Focused Energy haben einen "IP for

Shares"-Vertrag geschlossen. Damit überträgt die Technische Universität die

Rechte an ihrem geistigen Eigentum an Focused Energy. Im Gegenzug wird die Uni

Teilhaber an dem vor einem Jahr aus der TU ausgegründeten

Kernfusions-Unternehmen.



In Deutschland ist die TU Darmstadt Vorreiter mit ihrem innovativen

Beteiligungsmodell, das vom Gründungszentrum Highest der TU mitentwickelt wurde.

Denn bei Ausgründungen spiele insbesondere der Transfer von "Intellectual

Property", also geistigem Eigentum, eine tragende Rolle, so Prof. Tanja Brühl,

Präsidentin der TU Darmstadt. Verfügen Start-ups nicht über das Recht, Patente

zu übertragen und zu nutzen, seien sie oft handlungsunfähig und für Investoren

unattraktiv. "Die Start-ups leisten einen wertvollen Beitrag für die

Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft; wir schaffen

bestmögliche Rahmenbedingungen, die sie für die Konzentration auf den Erfolg

ihrer Geschäftsidee benötigen," ergänzt Prof. Jens Schneider, Vizepräsident der

TU Darmstadt für Transfer und Internationalisierung.