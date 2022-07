JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 360 auf 355 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Peter Welford in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche. Bei den Schweizern, die am 21. Juli über das erste Halbjahr berichten, rechnet er mit Umsatz und Ergebnis womöglich knapp über dem Marktkonsens./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 11:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 19:00 / ET





