Versicherungs-Startup hepster startet Webshop für Österreich / Stärkerer Fokus auf österreichische Kunden und ihre Bedürfnisse

Rostock (ots) - Das InsurTech hepster startet mit Juli einen eigenen Webshop für

seine österreichischen Kunden. Zum Start des Endkunden-fokussierten Shops,

lassen sich auf der Plattform Versicherungen für Fahrräder und E-Bikes sowie ein

Schutzbrief abschließen. Damit unterstreit das Versicherungs-StartUp seine

starke Position auf seinem ersten Auslandsmarkt und baut diese weiter aus.

Bereits vor zwei Jahren hat hepster in Österreich an der Seite seiner

Kooperationspartner erfolgreich Fuß gefasst und den Markt so ausführlich

analysiert - vor allem dank Partner wie Spektrum Versicherungsmanagement. Zu

weiteren strategischen Partnern gehören unter anderem Durchblicket.at, Clark,

Safe7, Bikepalast, Bikequadrat, Glanzrad oder Bründl Sports.



Alexander Hornung , Co-Founder und CPO von hepster, sagt zum Start der

Endkunden-fokussierten Webpräsenz in Österreich: "Jeder Markt, auch so dicht

benachbart wie Österreich, ist anders. Uns war es daher ein besonderes Anliegen,

diese spezifischen Bedürfnisse unserer österreichischen Kunden zu verstehen und

zu erfüllen. Der Ausbau unseres Webshops ist ein wichtiger Schritt hierfür. Aus

Marktrecherchen und unseren bisherigen Erfahrungen wissen wir, dass unsere

Kunden in Österreich ganz andere Anforderungen und Erwartungen an eine

Sachversicherung für Sportausrüstung und Fahrräder haben." Auch die unmittelbare

Nähe zu vielerlei sportlichen Aktivitäten, wie Wintersport oder Radfahren, haben

einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Gestaltung der

Versicherungsprodukte.