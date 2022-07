Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.864,72 Punkten berechnet, und damit 2,76 Prozent über Vortagesschluss.



Nach den jüngst herben Kursverlusten startete der Index einen kräftigen Erholungsversuch, ein langfristiger Positivtrend wird aber kaum erwartet. Dazu belasten Inflation und Zinspolitik die Märkte zu sehr. Autoaktien waren am Freitag besonders gefragt.





An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss die Werte von Volkswagen mit über fünf Prozent im Plus, direkt vor denen von Porsche und Continental. Als einziges Abschläge verzeichneten am Listenende die Papiere von der Deutschen Börse. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker.Ein Euro kostete 1,0094 US-Dollar (+0,8 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9907 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.707 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 54,37 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 101,30 US-Dollar, das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.