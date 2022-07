U.S. FDA erteilt Notfallzulassung für Novavax COVID-19 Impfstoff, adjuvantiert für Personen ab 18 Jahren

Der Impfstoff von Novavax ist der erste proteinbasierte COVID-19-Impfstoff, der in den USA zugelassen ist.

Impfungen mit dem Novavax COVID-19 Impfstoff, adjuvantiert als Primärserie beginnen nach der Produktfreigabe und sobald eine Empfehlung der CDC vorliegt.

GAITHERSBURG, Maryland, 18. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass der Novavax COVID-19 Impfstoff, adjuvantiert (NVX-CoV2373) von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallzulassung (EUA) erhalten hat für eine Primärserie von zwei Dosen zur aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), die durch das schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) verursacht wird, bei Personen ab 18 Jahren erhalten hat.

„Die heutige FDA-Notfallzulassung unseres COVID-19-Impfstoffs ermöglicht den USA den Zugang zum ersten proteinbasierten COVID-19-Impfstoff", sagte Stanley C. Erck, Präsident und CEO von Novavax. „Diese Zulassung spiegelt die Stärke der Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten unseres Impfstoffs COVID-19 wider und unterstreicht die dringende Notwendigkeit, der US-Bevölkerung eine weitere Impfstoffoption anzubieten, solange die Pandemie anhält."

„Patienten und Direktoren in den USA haben jetzt Zugang zu einem proteinbasierten COVID-19-Impfstoff, für den Daten vorliegen, die die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit belegen", sagte Dr. Karen Kotloff, Professorin für Kinderheilkunde an der University of Maryland School of Medicine, stellvertretende Direktorin für klinische Studien am Center for Vaccine Development and Global Health und Co-Leiterin des COVID-19 Prevention Network für die PREVENT-19-Studie. „Das Angebot von mehr Impfstofftechnologien und -optionen in unserem Impfportfolio, einschließlich solcher, die auf Technologien aufbauen, die seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden, wird hoffentlich dazu beitragen, die Impfrate in unserem Land zu erhöhen."