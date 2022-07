PROfinance-Prognose Dax erreicht 16.000 Punkte bis Ende 2023 (FOTO)

Berlin (ots) - Fondsdepot-Optimierer mahnt dennoch Aufmerksamkeit bei

Investitionen am Kapitalmarkt an



Eine Prognose des Fondsvermittlers PROfinance GmbH sieht den DAX bis Ende 2023

bei wenigstens 16.000 Punkten. Das ergab eine interne Umfrage unter 20

Fondsmanagern, Investmentbankern und Investoren. Demnach schätzen die befragten

Experten den Kurs des deutschen Leitindex innerhalb von 18 Monaten stark

steigend ein. Im Mittel nannten die Beteiligten sogar 16.100 Punkte als Ziel.

André Gaufer, Geschäftsführer der PROfinance sieht für Privatanleger eine gute

Gelegenheit, die aktuell niedrigen Kurse für Investitionen zu nutzen. Er mahnt

zugleich jedoch, genau hinzusehen. Nicht alle Aktien und Fonds sind eine gute

Anlage. Hinzu kommt der Kostenaspekt. Wer umsichtig agiert und auf etablierte

Fonds setzt, hat gute Chancen, als Gewinner aus der Krise hervorzugehen.



PROfinance ist selbst keine Fondsgesellschaft, sondern optimiert Depots und

vermittelt zu besonders attraktiven Konditionen Wertpapiere. Das bestätigt das

Magazin Finanztest in der Ausgabe 7/2022, in der PROfinance als ein

provisionsrückzahlender Fondsshop gelistet ist.