Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Für fast vier Milliarden US-Dollar will Amazon One Medical aus San Francisco übernehmen. Die Poliklinik-Kette, die an der Börse unter dem Namen 1Life Healthcare gelistet ist, bietet ihren Kunden Abo-Services für virtuelle oder persönliche medizinische Betreuung an. Der Kurs der 1Life Healthcare-Aktie setzt bereits zu einem Mega-Kurssprung an.

Für Amazon wäre es die bis dato drittgrößte Übernahme in der Unternehmensgeschichte – nach der Supermarktkette Whole Foods und den Filmstudios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) – und zeigt erneut, welch großes Potenzial Amazon im amerikanischen Gesundheitssektor sieht. "Wir glauben, dass die Gesundheitsversorgung ganz oben auf der Liste der Dienstleistungen steht, die neu erfunden werden müssen", bestätigte auch Neil Lindsay, Leiter des Gesundheitsgeschäfts bei Amazon.