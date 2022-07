Benchmark grenzt mehrere neue Bohrziele neben der Gold-Silber-Lagerstätte AGB ab

Edmonton 27. Juli 2022 – Benchmark Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) - freut sich, ein Update zur Explorationsbohrplanung auf mehreren neuen Zielen in unmittelbarer Nähe der Lagerstätte AGB [i] mit 619.000 Unzen (1,65 Gramm pro Tonne Goldäquivalent) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet bereitzustellen. Die Ziele umfassen ein großes, kilometerweites, durch Verwerfungen begrenztes geophysikalisches Ziel, das an die bestehende Lagerstätte angrenzt. Das unternehmenseigene Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Lawyers befindet sich in einer über Straßen zugänglichen Region des produktiven Gebiets Golden Horseshoe im nördlichen British Columbia, Kanada.

John Williamson, CEO, sagte: „Wir entwickeln weiterhin große neue Ziele in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Lagerstätten, die noch nie durch Bohrungen überprüft wurden. Diese neuen Ziele weisen ähnliche geochemische und geophysikalische Eigenschaften auf wie die bekannten Mineralisierungszonen in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Lagerstätte AGB. Die neuen Ziele zeigen ein beträchtliches Potenzial für neue Entdeckungen und sind vorrangige Bohrgebiete. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Fertigstellung seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“, Preliminary Economic Assessment) und bringt derzeit geotechnische Bohrungen für die Machbarkeitsstudie 2023 nieder.“

Wichtigste Punkte des Zielgebiets AGB

- Große ungeprüfte geophysikalische Widerstandsanomalie in der Nähe von AGB.

Dieser Widerstandskörper wird als mögliche Verkieselung im Zusammenhang mit einer Mineralisierung interpretiert, die mit einem großen, steil einfallenden Verwerfungssystem in Verbindung steht.

- Drei Bodenanomalien, die sich im Streichen etwa 3 km nördlich und innerhalb desselben strukturellen Korridors wie AGB befinden und mit der Mineralisierung im Hangenden in Zusammenhang stehen.

Zusammenfallende geophysikalische VLF-Anomalien, ähnlich jenen, die bei AGB beobachtet wurden.

- Diese verdeckten Ziele wurden weder in der Vergangenheit noch in jüngster Zeit abgebohrt und haben ein hohes Entdeckungspotenzial für zusätzliche Gold-Silber-Unzen, da sie sich in der Nähe der bestehenden Lagerstättengebiete bei Lawyers befinden.