Grifols Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 / Grifols' Geschäftsdynamik führt zu einem Umsatz von 2,81 Milliarden Euro und einem EBITDA von 618 Millionen Euro / Plasmasammlungen beschleunigt

Barcelona, Spanien (ots) - Der Umsatz wächst um 10,8%, angetrieben durch einen

Anstieg von 16,5% bei Biopharma. EBITDA-Marge liegt bei 22,0%.



· Grifols´ Umsatz steigt um 10,8% (3,4% cc), angetrieben von einer soliden

Biopharma-Performance (2,313 Milliarden Euro; 16,5%; 8,3% cc). Höhere Mengen an

gesammeltem Plasma und Zuwächse bei wichtigen Proteinvolumina in Verbindung mit

Preisgestaltung, Produktmix und günstige Wechselkurse sowie die

Biotest-Akquisition sind die Haupttreiber des Wachstums.



· Die gesammelten Plasmamengen wachsen um 22%, ein positiver Trend, der sich in

der zweiten Hälfte des Jahres 2022 weiter beschleunigen dürfte.