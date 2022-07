TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Wie schon in den vergangenen Tagen hielten sich die Kursausschläge zumeist in Grenzen. Auf Wochensicht veränderte sich die Region Asien-Pazifik ebenfalls wenig.

