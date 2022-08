Hauck Aufhäuser Lampe REIM legt neuen Fonds auf / LEH-Immobilien und Ärztehäuser weiterhin gefragte Assets

Frankfurt am Main (ots) - Das Real-Estate-Investment-Management-Team (REIM) von

Hauck Aufhäuser Lampe blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 zurück.

Für mehr als 150 Mio. Euro konnten für die beiden Fonds "H&A

Lebensmitteleinzelhandel Deutschland" und "H&A Soziale Infrastruktur" bereits

Immobilien erworben werden. Im zweiten Halbjahr 2022 soll nochmals in gleicher

Größenordnung investiert werden. Zielgruppe der Fonds sind jeweils

institutionelle Anleger.



Im ersten Quartal des Jahres wurde mit dem "HAL Lebensmitteleinzelhandel

Deutschland 2" (LEH 2) bereits ein Nachfolger des erfolgreichen Vorgängerfonds

an den Start gebracht. Das First Closing des Fonds fand zum 30. Juni 2022 mit

rund 40 Mio. Euro Kapitalzusagen statt. Wie bei dem Vorgängerfonds handelt es

sich bei dem LEH 2 um einen Artikel-8-Fonds gemäß SFDR. Die "Manage to Core"

bzw. "Manage to Green" Strategie führt aufgrund wertsteigernder Maßnahmen im

Rahmen von Repositionierungen, Nachvermietungen und Umsetzung von ESG-Maßnahmen

zu höheren Renditen als im Core / Core Plus Segment. So soll der LEH 2 eine

durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 4,5 % p. a. oder mehr erzielen.