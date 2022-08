"Es ist höchste Zeit, genauer aufs Geld zu schauen und zu prüfen, welche Dienstleistung ihre Kosten wirklich wert ist oder ob es nicht für weniger Geld mindestens genauso gute Qualität gibt", schreibt der Journalist Daniel Mohr in einem aktuellen Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wer seinen Broker klug wählt, kann tatsächlich eine ganze Stange Geld sparen und zwar ohne Nachteile beim Service in Kauf nehmen zu müssen, wie ein Vergleich von ETF- und Fondssparplänen zeigt, den die FMH Finanzberatung im Auftrag der FAZ durchgeführt hat.

Ergebnis: "Ein Depotvergleich [...] ergibt für unser Beispiel den Smartbroker als günstigsten Anbieter mit Gebühren von 0 Euro."



Mit Blick auf die Frankfurter Sparkasse, deren Klassikdepot im Artikel "stellvertretend steht für übliche Gebühren von Filialbanken", ergibt sich demnach ein jährliches Sparpotenzial "von gut 800 Euro. [....] Darin sind die laufenden Gebühren der Fonds [...] und der Aufgabeaufschlag von 5 Prozent noch gar nicht enthalten." Zum Gebührenmodell der "klassischen" Banken wird FMH-Gründer und Inhaber Max Herbst mit den folgenden Worten zitiert: "Das sind in der Regel Banken, die ihre hohen Kosten irgendwo auf der Internetseite verstecken und hoffen, dass keiner über sie berichtet."

Beim Smartbroker zahlen Kunden 0 Euro für Fonds, ETFs, Aktien und Anleihen über den Handelsplatz gettex, sofern das Ordervolumen mindestens 500 Euro beträgt (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen). Wer sich für den Börsenplatz Lang & Schwarz entscheidet, zahlt nur 1 Euro, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen (bei einem Ordervolumen von mindestens 500 Euro, ansonsten fallen Gebühren in Höhe von 4 Euro an). Die Preise an allen weiteren deutschen Börsenplätzen betragen ebenfalls 4 Euro, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Derivate im Direkthandel über die Premiumpartner (Vontobel, HSBC, Morgan Stanley, UBS) sind gebührenfrei.

Mit diesem Angebot wurde der Smartbroker bereits mehrfach als günstigster Anbieter ausgezeichnet, zuletzt u.a. von der Handelsblatt-Redaktion (2.5.2022) und der Fachzeitschrift Euro (Ausgabe 5/21, Seite 115). Darüber hinaus bewertete die unabhängige Jury von justETF den Smartbroker mit der Note "hervorragend" (4/2021).

Mit dem Smartbroker lässt sich aber nicht nur Geld sparen, sondern auch Geld verdienen. Unsere aktiven Werber wissen bereits, dass wir mit unserem Prämienprogramm "Ein guter Tipp für Freunde" jeden erfolgreich geworbenen Freund mit 2 x 30 Euro belohnen. Erfahren Sie mehr zu unserem Prämienprogramm auf der hier verlinkten Seite.

Autor: Felix Rentzsch, wallstreet:online-Unternehmenskommunikation