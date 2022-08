Marc Cain hat sein Ziel von 50% nachhaltigerer Baumwolle für 2023 bereits erreicht (FOTO)

Bodelshausen (ots) - Neben vielen anderen Aspekten beinhaltet die Marc Cain

Materialstrategie, Baumwolle bis 2023 aus 50% nachhaltigeren Quellen zu

beziehen. Dieses Ziel hatte das Modeunternehmen bereits in seinem ersten

Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 offengelegt und schon jetzt erreicht.



Größte Herausforderung für Marc Cain bei der Umstellung auf nachhaltigere

Alternativen bleibt, dem eigenen hohen Anspruch an Qualität, Tragekomfort und

Passform gerecht zu werden. Denn Qualität und Langlebigkeit stehen beim

Premium-Label auch zukünftig an erster Stelle.