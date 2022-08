Der ATX an der Börse TTMzero hat ein Plus von +0,44 % auf 3.086PKT erreicht.

Am Mittwoch war die US-Teuerungsrate für Juli unter den Erwartungen geblieben. Am Markt kam dadurch die Hoffnung auf, die US-Notenbank Fed könnte ihre Zinssätze etwas wenig stark anheben als bisher gedacht. Dies wurde heute nochmals durch US-Erzeugerpreise bestätigt: Diese sind im Juli um 0,5 Prozent zum Vormonat zurückgegangen, obwohl Ökonomen im Schnitt ein Plus von 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Zum Vorjahr stiegen die Erzeugerpreise um 9,8 Prozent, was aber auch unter den erwarteten 10,4 Prozent lag.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Anzeichen, dass die US-Inflation etwas an Schwung verliert, wirken sich weltweit positiv auf die Kurse aus. Am Nachmittag gab der österreichischen Leitindex aber stärkere Gewinne wieder ab, um kurz vor der Schlussglocke nochmals zuzulegen.

