Wirtschaft Zwölf Importeure haben für Gasumlage 34 Milliarden Euro angemeldet

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Hinter der geplanten Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde stecken die Anmeldungen von zwölf Gasimporteuren im Umfang von insgesamt 34 Milliarden Euro. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montagmittag mit.



Die Gesamtsumme beziehe sich auf den Umlagezeitraum bis Anfang April 2024 und entspreche 90 Prozent der erwarteten Ersatzbeschaffungskosten für diesen Zeitraum. Zunächst handelt es sich dabei nur um Prognosen. "Am Ende des Umlagezeitraums wird dann anhand der tatsächlichen Kosten abgerechnet", so das Wirtschaftsministerium.