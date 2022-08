Eine Auswahl preisgekrönter taiwanesischer Produkte aus der Smart-Machinery-Branche wird auf der AMB 2022 präsentiert (FOTO)

Stuttgart (ots) - TAIWAN auf der AMB Messe in Stuttgart am 14.09.2022



Taiwans Werkzeugmaschinenindustrie wird smarter und spielt die Schlüsselrolle im

System globaler Lieferketten



Angetrieben von Computerisierung, Digitalisierung und intelligenten Technologien

hat die "Industrie 4.0" den Wandel in der industriellen Fertigung weltweit

beschleunigt. Taiwan ist aufgrund seiner Vorteile in den Bereichen Maschinenbau,

Fertigung und IKT-Industrie, in denen die Werkzeugmaschinenindustrie eine

wesentliche Rolle spielt, zu einem wichtigen Akteur bei der Förderung der

globalen Innovation und Entwicklung geworden.