Angebots-Boom für Kaufimmobilien (FOTO)

- ImmoScout24 verzeichnet deutlich mehr Inserate für Einfamilienhäuser und

Eigentumswohnungen im Juli.

- Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach Kaufimmobilien innerhalb des Monats.

- Miet-Markt härter umkämpft. Nachfrage steigt im Juli nochmal kräftig an.

- Das Angebot an Wohnungen zur Miete nimmt im selben Zeitraum weiterhin ab.



Der Immobilienmarkt befindet sich weiterhin kräftig im Wandel. Im Juli

verstetigt sich die Trendumkehr von Angebot und Nachfrage, die sich bereits im

WohnBarometer des zweiten Quartals abzeichnete: Angebote für Kaufimmobilien

erleben auf ImmoScout24 einen Boom. Für Mietwohnungen geht das Angebot zurück.

Die Nachfrage zeichnet ein gegensätzliches Bild: Weniger Menschen suchen

Kaufimmobilien, während die Nachfrage auf dem Miet-Markt kräftig zunimmt.





"Mit dem Zinsanstieg im zweiten Quartal ist die Finanzierung einesImmobilienkaufs deutlich teurer geworden. Damit ist der Traum von der eigenenImmobilie für viele Menschen vorerst geplatzt. Menschen, die vorher über einenKauf nachdachten, suchen seitdem vermehrt nach Immobilien zur Miete. DieVerschiebung der Nachfrage von Kauf zu Miete hat sich innerhalb nur eines Monatsweiterhin verschärft." , kommentiert Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer vonImmoScout24, die Entwicklung der Nachfrage nach Immobilien im Juli.Deutlich mehr Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Angebot als noch imVormonatIn allen Metropolen sowie der gesamtdeutschen Betrachtung steigt im Juli dasAngebot für Kaufimmobilien bei ImmoScout24. Am meisten steigt das Angebot inMünchen (+18,5 %). Auch in Düsseldorf (+15,6 %), Köln (+14,4 %) und Stuttgart(+14,2 %) wächst das Angebot für Immobilien zum Kauf innerhalb eines Monatsdeutlich. Für Gesamtdeutschland und Berlin verzeichnet ImmoScout24 im Juli rund9 Prozent mehr Inserate für Immobilien zum Kauf als im Vormonat Juni. ImMetropolenvergleich fällt die Entwicklung des Angebots damit am geringsten aus."Wir verzeichnen auf unserer Plattform einen deutlichen Zuwachs an Inseraten fürImmobilien zum Kauf. Denn wenn die Nachfrage sinkt, ist die Vermarktung derImmobilie umso wichtiger.", sagt Schroeter zum vermehrten Angebot vonKaufimmobilien bei ImmoScout24.Nachfrage nach Kaufimmobilien im Juli sinkt weiterEntgegen dem steigenden Angebot für Kaufimmobilien, sinkt die Nachfrage nachImmobilien zum Kauf in allen Metropolen und deutschlandweit im Juli erneut.Innerhalb eines Monats geht die Nachfrage in Köln um rund 31 Prozent und damitam stärksten zurück. In München (-26,1 %) nimmt die Nachfrage nachEinfamilienhäusern und Eigentumswohnungen rund ein Viertel ab. Für Hamburg