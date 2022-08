FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank sieht den Aktienmarkt trotz der jüngsten Erholungsrally weiter in einem Krisenmodus. "Die in den Kursen enthaltenen Gewinnerwartungen für die Jahre 2022 bis 2024 liegen deutlich unterhalb der veröffentlichten durchschnittlichen Analystenschätzungen", schrieb der Experte Sven Streibel in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Insofern preise der deutsche Leitindex Dax für 2022 sogar einen Gewinnrückgang um 2,6 Prozent ein, der Konsens erwarte jedoch weiterhin eine positive Rate im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Internationale Rezessionssorgen - vor allem in den USA - haben zwar Streibel zufolge in den vergangenen Wochen bereits vermehrt zu Negativrevisionen der Analystenschätzungen für Ende 2022 und Anfang 2023 geführt. Diese erfolgten aber verstärkt für das Jahr 2023. Dementsprechend unterstelle der Markt aktuell einen höheren Bedarf an Negativrevisionen für die Gewinne im Jahr 2022 als für diejenigen im Jahr 2023.