Lidl präsentiert den neuen Monsieur Cuisine smart "SKMS 1200 A1" für besondere Kocherlebnisse / Ab 29.8.2022 ist die Küchenmaschine mit neuen Funktionen* in allen Filialen und im Onlineshop erhältlich (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Egal, ob für Küchenklassiker, neueste Foodtrends oder

bewusste Ernährung: Der "Monsieur Cuisine smart" macht Hobbyköche und die, die

es noch werden wollen, gleichermaßen glücklich. Ab dem 29. August 2022

begeistert der smarte Küchenhelfer mit einer großen Auswahl an Rezepten, einem

hochwertigen Touch-Display und zahlreichen innovativen Softwarefeatures wie die

Verknüpfung zur geräteeigenen App oder die Sprachsteuerung über Google

Assistant. Dank umfangreichen Automatikprogrammen, die von Slow Cooking über

Fermentieren und Sous-Vide-Garen bis hin zum Eier kochen reichen, sind künftig

beim Kochen keine Grenzen gesetzt. Der "Monsieur Cuisine smart" ist ab

Verkaufsstart zum Preis von 449 Euro in allen Lidl-Filialen deutschlandweit und

im Onlineshop erhältlich.



Interaktives Community-Gefühl und Softwarefeatures der Zukunft





Der neue "Monsieur Cuisine smart" besticht mit einem hochauflösenden 8''Farb-Touch-Display, auf dem ausgewählte Rezepte per Videoanleitung Schritt fürSchritt erklärt werden. Dabei kann jedes Rezept bewertet, mit persönlichenAnmerkungen versehen und selbstständig erstellte Guided Cooking-fähige Rezepteanschließend mit anderen Kochbegeisterten über das im WLAN befindlicheKüchengerät oder die "Monsieur Cuisine smart" App geteilt werden. So werden dieNutzer zum Teil einer Community voller Küchenprofis und können miteinanderErfahrungen, Rezepte und Inspirationen teilen.Aber auch ohne den Austausch mit der Community ist eine Vielzahl an Rezepten aufdem Gerät und in der dazugehörigen App verfügbar: Die 600 auf dem "MonsieurCuisine smart" vorinstallierten Vorschläge werden um weitere 300 Rezepte überdie App (iOS und Android) oder das Webportal ergänzt. Zudem kommen jeden Monatacht kostenlose neue Rezepte hinzu.** Darüber hinaus können Wochenpläne erstelltund eine Einkaufsliste angelegt werden. Auch die Portionsgröße lässt sich fürausgewählte Rezepte ganz einfach individuell anpassen.Einfache Handhabung, leichte Bedienbarkeit und starke MotorleistungDie vielseitige Küchenmaschine macht nicht nurdie Küchenarbeit durch smarteSoftware-Lösungen und neue Kochfunktionen zu einem Erlebnis, sondern überzeugtauch durch die starke Motorleistung und einfache Handhabung: Mit 1.000 Watt kannder "Monsieur Cuisine smart" jetzt die doppelte Teigmenge verarbeiten als dasVorgängermodell "Monsieur Cuisine connect". Während des Kochens ermöglicht derneue, ergonomische Handgriff am Mixtopf das Ausgießen von Flüssigkeiten miteiner Hand, was auch das Ausschaben mit einem Spatel erleichtert. Der Topf mitdrei Litern Fassungsvermögen ist zudem mit einem integriertem Heizsystem und