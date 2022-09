Duschkabinenhersteller Gral Systeme GmbH aus der Insolvenz geführt / Management erwirbt das Unternehmen (FOTO)

Nürnberg (ots) - Der Fortbestand der Gral Systeme GmbH, ein Spezialist für

Dusch- Tür, und Trennwandsystemen rund ums Glas, ist nach annähernd zweijähriger

Betriebsfortführung gesichert. Der Erlanger Hersteller von Duschbeschlägen und

-systemen mit Niederlassung im nordrhein-westfälischen Rietberg beantragte im

Herbst 2020 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Nun ist es mit Hilfe des

Nürnberger Rechtsanwalts Manuel Ast gelungen, den Geschäftsbetrieb an Erdem

Cömert, Leiter Operations im hauseigenen Management, zu veräußern.



Der Betrieb wird nach dem Management-Buy-Out (MBO) im Rahmen einer übertragenden

Sanierung von einer neu gegründeten Gesellschaft unter gleichem Namen

fortgeführt. Infolgedessen bleiben die bekannte Marke "Gral" und die damit

verknüpfte Marktposition erhalten.





Ast, Fachanwalt für Insolvenzrecht von der Nürnberger RechtsanwaltskanzleiEngelmann Eismann Ast, übernahm Anfang 2021 die Insolvenzverwaltung gemäßBeschluss des Amtsgerichtes Fürth vom 01.01.2021 (Az. IN 338/20). Parallel zurFortführung des Geschäftsbetriebs wurde ein Investorenprozess initiiert."Auch wenn die Bedingungen zur Fortführung des Geschäftsbetriebs aufgrund derCorona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg schwierig waren, war von Anfang an dieSanierung und nachhaltige Sicherung des Unternehmens das Ziel", sagt Ast. "Diegute Zusammenarbeit mit dem Management, eine Neuausrichtung der wirtschaftlichenund gesellschaftlichen Strukturen an die zukünftigen Erfordernisse machten dasmöglich."Neuer Geschäftsführer ist Erdem CömertDas hauseigene Management unterstützte den Sanierungsweg und die Option einesManagement-Buy-Outs. Zum Juli 2022 wurde der Geschäftsbetrieb im Rahmen des MBOsan den Leiter Operations der Gral Systeme GmbH, Erdem Cömert, veräußert. Cömertist somit Inhaber der neu gegründeten, übernehmenden Gesellschaft."Mit Erdem Cömert wird das Unternehmen aus den eigenen Reihen herausfortgeführt", sagt Ast. "Das bereits bestehende Vertrauensverhältnis zwischenCömert, Kunden und Mitarbeitern gewährleistet ein stabiles Fortbestehen für dieZukunft."Erdem Cömert war zuletzt jahrelang als Leiter Operations für Gral Systeme GmbHtätig und wird den Fokus zunehmend auf die Entwicklung und Herstellung vonDuschbeschlägen und -systemen setzen. Der gelernte Industriekaufmann undBetriebswirt übernahm hier früh Leitungspositionen unter anderem iminternationalen wie auch nationalen Vertrieb, Einkauf, Produktion und der IT."Ohne die Unterstützung der Mitarbeiter und ohne die Unterstützung durchRechtsanwalt Manuel Ast während des Insolvenzverfahrens wäre die Neuausrichtungund der Investorenprozess in dieser schwierigen Zeit nicht in diesem Ausmaßmöglich gewesen", betont Cömert.Pressekontakt:Rechtsanwalt Manuel AstFachanwalt für InsolvenzrechtEngelmann Eismann AstArchivstr. 3, 90408 NürnbergTelefon: +49 911/50 71 63 - 40E-mail: mailto:info@eea-insolvenzverwalter-nuernberg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135370/5313494OTS: Insolvenzrechtskanzlei Engelmann · Eismann · Ast GbR