Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001), die noch am 29.8.22 unterhalb von 6,20 Euro gehandelt wurde, notierte nur zwei Wochen später, am 12.9.22, um 28 Prozent höher bei 7,91 Euro. Die Zinswende und die Rückkehr der Bank in die Gewinnzone wurden als Auslöser für die Kursrally genannt.

Wegen der günstigen Bewertung der Finanzwerte und den über den Erwartungen liegenden Nettozinserträgen bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 8,90 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 8,50 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.