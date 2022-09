Heidrick & Struggles holt Principal für Executive Search nach Stockholm

Sara Råsmar ist bei Heidrick & Struggles Schweden als Principal im Bereich Finanzdienstleistungen tätig und verfügt über ein breites Spektrum an Fachkenntnissen, das von C-Suite- bis hin zu nicht-geschäftsführenden Aufgaben in verschiedenen Sektoren reicht.

STOCKHOLM, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im August 2022 einen Berater in sein Executive Search-Geschäft in Europa aufgenommen.

Sara bringt sowohl die Perspektive des Vorstands als auch die des Geschäftsführers ein, da sie sowohl im kommerziellen Geschäft als auch in einer gemeinnützigen Organisation im Versicherungssektor tätig war. Vor ihrer Laufbahn im Bereich Executive Search war Sara CEO der Schwedischen Versicherungsgesellschaft. Davor arbeitete Sara bei Marsh McLennan und Agria.

Zuletzt war sie für ein anderes Personalberatungsunternehmen tätig, das sich hauptsächlich auf Aufgaben im Bereich Vielfalt und Integration konzentrierte.

„In dem heutigen dynamischen wirtschaftlichen und sozialen Umfeld ist es von entscheidender Bedeutung, innovative Lösungen für Führungskräfte zu entwickeln", sagte Claire Skinner, Regional Leader, Europa. „Saras fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzdienstleistungen und D&I werden unseren Kunden zugute kommen, wenn es darum geht, wichtige strategische Geschäftsziele zu erreichen."

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Executive Search, Diversität und Integration, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Beschleunigung von Organisationen und Teams, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time. www.heidrick.com

Pressekontakt bei Heidrick & Struggles: Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

cpierdomenico@heidrick.com

Die Heidrick & Struggles International Aktie an der Börse Nasdaq hat ein Minus von -0,25 % auf 27,50USD erreicht.