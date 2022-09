LKQ Corporation gibt neue Ernennungen von Führungskräften bekannt (FOTO)

CHICAGO (ots) - Varun Laroyia zum Chief Executive Officer und Geschäftsführer

von LKQ Europe ernannt; Rick Galloway zum Senior Vice President und Chief

Financial Officer von LKQ ernannt



LKQ Corporation (Nasdaq: LKQ), ein führender Anbieter von alternativen und

Spezialteilen für die Reparatur und Ausstattung von Autos und anderen

Fahrzeugen, gab heute die folgenden Ernennungen von Führungskräften mit

sofortiger Wirkung bekannt:





Varun Laroyia, Executive Vice President und Chief Financial Officer, wurde zumChief Executive Officer und Managing Director von LKQ Europe ernannt. HerrLaroyia tritt die Nachfolge von Arnd Franz an, der das Unternehmen verlässt, umals Chief Executive Officer zur Mahle Group ("Mahle") zu wechseln, wo er vorseinem Wechsel zu LKQ Europe 18 Jahre lang tätig war.Rick Galloway, Chief Financial Officer der LKQ-Segmente Wholesale - NorthAmerica und Self Service, wurde zum Senior Vice President und Chief FinancialOfficer von LKQ ernannt."Varun war in den letzten fünf Jahren eine treibende Kraft und einleidenschaftlicher Change Agent für LKQ", sagt Dominick Zarcone, President undChief Executive Officer. "Ich freue mich, dass Varun mit seiner enormenFührungsstärke und seinem Wissen über das Unternehmen und unsere europäischenMärkte diese Rolle übernimmt. Varun war mein vertrauenswürdiger Partner bei derTransformation von LKQ. Er widmete unserem Programm für operative Exzellenzenorme Aufmerksamkeit, indem er wichtige Leistungskennzahlen und -überprüfungeneingeführt, die Effizienz unseres Betriebskapitals und den Cashflow drastischverbessert, unser Geschäftsportfolio einer strengen Prüfung unterzogen undEntscheidungen über die Kapitalallokation mit Bedacht getroffen hat. DieseErfahrung und seine strategische Vision werden eine entscheidende Rolle dabeispielen, LKQ Europe auf ein noch höheres Erfolgsniveau zu bringen. Wichtig ist,dass dieser Führungswechsel zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem das europäischeGeschäft auf dem besten Weg ist, seine langfristigen operativen und finanziellenZiele zu erreichen."Herr Laroyia kommentierte: "Ich bin begeistert, die Rolle des CEO von LKQ Europezu übernehmen und den größten Händler für mechanische Automobilteile in Europazu leiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit all unseren wichtigenInteressengruppen, einschließlich unserer Kunden, Lieferantenpartner und unserestalentierten Teams in ganz Europa, um die enormen Chancen, die in unseremeuropäischen Geschäft bestehen, schneller zu nutzen. Meine Prioritäten werden