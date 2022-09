Der Markt stagniert, hello again expandiert

--------------------------------------------------------------

Revolutioniere jetzt deine Kundenbindung Kostenlose Demo vereinbaren

https://www.hello-again.com/de/termin/

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leonding (ots) - Der Konsum-Rückgang lässt digitale Kundenbindung wichtiger dennje werden. Unternehmen profitieren von hello again.Die Inflation und gesamtwirtschaftliche Lage lassen Investitionen derzeitweltweit zurückgehen - hello again, das innovative Kundenbindungs-Scale-up, hates, trotz dessen oder genau deshalb, geschafft neue Investoren zu gewinnen undstartet mit einem starken B2B-Board und einem Investment im mittleren7-stelligen Bereich mit vollem Elan in den Herbst.In der jetzigen Situation von Inflation, Zinswende und Rezessionsängsten leidetauch der Start-up Markt. Da, wo es anderen nun schwerer fällt, Investitionen zuerhalten, öffnen sich bei hello again die Tore für die internationale Expansion.Preissteigerungen und der damit verbundene Konsum-Rückgang machen es fürUnternehmen immer wichtiger, sich um ihre Kund:innen zu bemühen. Eine digitaleKundenbindungs-Lösung zu verwenden ist relevanter denn je. Davon sind auch diebeiden erfolgreichen Gründer Alexander Igelsböck, CEO von adverity und IbrahimImam, Mitgründer und Co-CEO von PlanRadar überzeugt. Sie investieren nicht nurfinanziell in das stark wachsende Scale-up, sondern unterstützen hello again,neben runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und dem erfahrenen Manager HubertTretter, auch als neue Board-Member."Unternehmen sitzen auf vielen Daten, die sie im Moment nicht optimal verwerten.Der Markt um den Kunden wird immer kompetitiver. hello again liefert hier denmissing link zwischen Unternehmen und Kunden, um wirklich erfolgreich zuwachsen." so Imam. Es gibt hier vor allem in Europa viel aufzuholen, meint Imam.Auch Igelsböck, CEO von adverity ist überzeugt: "Mit hello again werden dieHoffnungen und Wünsche auf ein großartiges Kundenerlebnis vor und nach dem Kauffür den Handel Realität. Dieses Kundenerlebnis steht für hello again imVordergrund und daher war es für mich eine klare Investmententscheidung."Starkes B2B-Board, erweitertes Management, neue FunktionenUm den Schwung des 7-stelligen Investments nachhaltig zu nutzen, erweitert helloagain nicht nur das Board um hochkarätige Mitglieder, sondern investiert auch indas Management-Team: Nermin Adzamija, ein anerkannter Spezialist fürGeschäftsentwicklung, bringt seine Expertise für den Aufbau der europaweitenSales Struktur ein. Für die internationale Markterschließung wurde derMarketing- & Growth-Experte Raphael Horvath ins Boot geholt. Diese neue Kraft im