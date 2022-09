Grünwald (ots) - Gutes und kompetentes Personal zu finden oder einen passenden

Job zu ergattern, ist heute nicht ganz einfach. Die Suche nach der passenden

Fachkraft bzw. der neuen Arbeitsstelle, die man braucht oder sich wünscht, setzt

viel Wissen voraus und nimmt enorm viel Zeit in Anspruch. Immer häufiger werden

deshalb entsprechende, zunehmend digital-basierte Lösungen angeboten. Mit der

HR-Tech-Plattform ZNAPP steht die Revolution im Bereich der Job- bzw.

Mitarbeitersuche vor der Tür.



Kompetenz & Leidenschaft für HR





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oliver Kömpf und Doron Marcu, die beiden CEOs von HeyScout(https://heyscout.de/) sind ausgewiesene Experten in Sachen Personalvermittlungund können auf langjährige Erfahrungen in diesem Bereich zurückgreifen. WährendOliver Kömpf ein hohes Maß an Expertise in den Bereichen Recruiting, Marketingund Vertrieb in das Unternehmen einbringt, weist Doron Marcu bereits mehr als 30Jahre Erfahrung bei den Themen IT und digitale Transformation auf undverantwortet die kontinuierliche digitale und technologische Weiterentwicklungder Plattform.Die Vision der beiden ist die völlig neue Art der Zusammenführung vonUnternehmen und Fachkräften durch einen individuellen Ansatz unter Nutzungmodernster digitaler Methoden. Nach intensiver Planungs- und Vorbereitungszeitwerden die beiden Unternehmer demnächst endlich das ganz neue Konzeptpräsentieren und damit einmal mehr zeigen, dass sie nicht einfach ein weiteresStartup sind, sondern mit ZNAPP einen Wandel in der HR-Welt anstoßen.ZNAPP nutzt innovativste Technologien und setzt diese an den richtigen Stellenein, um den Aufwand bei der Jobsuche auf das absolute Minimum zu reduzieren.Stundenlanges durchforsten von irgendwelchen Jobportalen ist nur eine Aufgabe,die mit ZNAPP zukünftig bei der Jobsuche komplett wegfällt.Auch für Unternehmen wird die Suche nach neuen Bewerbern stark vereinfacht.Teure Anzeigen schalten wird unnötig. Die Technologie von ZNAPP übernimmt fürUnternehmen das lästige Durchsuchen eines riesigen Pools an Kandidaten, so dasssich das Unternehmen zukünftig nur mit passenden Bewerbern beschäftigen muss.Die eigens für ZNAPP entwickelte künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass dieSuchergebnisse immer besser werden.Neues Produkt mit zahlreichen BenefitsDer Benefit von ZNAPP, einem Produkt von HeyScout, besteht darin, dassUnternehmen sehr schnell an Fachkräfte, "Talente" und "Young Professionals"gelangen werden. Die beiden Gründer beschreiben ZNAPP als eine einzigartigeMethode zur Rekrutierung, die effizienter, günstiger und vor allem schneller,als alle bisherigen Plattformen ist. Mit ihrer Entwicklung werden sie den