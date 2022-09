Die Vonovia Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,00 % auf 21,12EUR erreicht.

Angesichts der weiter stark steigenden Energiepreise verdoppelt Vonovia allerdings die monatlichen Abschläge für die Heizkosten seiner Mieter, wie die "Westdeutschen Allgemeine Zeitung" (WAZ) online berichtete. Eine Konzernsprecherin sagte dazu am Dienstag auf dpa-Anfrage, das werde nicht sofort für alle 490 000 Wohnungen greifen, sondern nach und nach umgesetzt.

Man kümmere sich intensiv um einzelne Fälle, in denen Mieter wegen hoher Energiepreise in Schwierigkeiten geraten seien. Notfalls können Vereinbarungen über Ratenzahlungen getroffen werden. Der Konzern helfe auch bei der Suche nach staatlichen Unterstützungsleistungen. "Eine Kündigung wegen hoher Energiekosten werden wir nicht aussprechen."

BERLIN/BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will Mieterinnen und Mietern nicht im Zusammenhang mit hohen Energiekosten kündigen. "Bei uns wird niemand eine Wohnung verlieren, nur weil die Heizkosten nicht gezahlt werden können", zitierte die "Welt" (Mittwoch) Vorstandschef Rolf Buch.

ROUNDUP Vonovia will Mietern in Energiekosten-Not nicht kündigen

