Infinity Stone schließt 2,1-Millionen-Dollar-Privatplatzierung ab und plant Zweitlisting an der australischen Börse ASX

Vancouver, British Columbia, 5. Oktober 2022 – Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: TLOOF) (FWB: B2I) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“) freut sich, den Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) von 6.400.000 Wertpapiereinheiten (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,25 Dollar pro Einheit bekannt zu geben. Der damit erzielte Bruttoerlös beträgt 1.600.000 Dollar. Jede Einheit setzt sich aus einer (1) nachrangig stimmberechtigten Klasse-A-Aktie (eine „Aktie“) und der Hälfte (1/2) eines Aktienkaufwarrants (ein „Warrant“) zusammen. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von zwei (2) Jahren nach dem Ausgabedatum gegen eine (1) Aktie („Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,50 Dollar eingetauscht werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass auch eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von 1.428.571 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „FT-Einheit“) zum Preis von 0,35 Dollar pro FT-Einheit zur Generierung eines Bruttoerlöses in Höhe von 500.000 Dollar (die „FT-Platzierung“) durchgeführt wurde. Jede FT-Einheit setzt sich aus einer (1) nachrangig stimmberechtigten Klasse-A-Aktie (eine „Aktie“) und der Hälfte (1/2) eines Aktienkaufwarrants (ein „FT-Warrant“) zusammen. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von drei (3) Jahren nach dem Ausgabedatum gegen eine (1) Aktie (eine „FT-Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,45 Dollar eingetauscht werden.

In Verbindung mit der FT-Platzierung hat das Unternehmen 100.000 Finder's Warrants ausgegeben und 34.999,99 Dollar an Vermittlungshonoraren (Finder’s Fees) bezahlt. Jeder Finder's Warrant kann innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Preis von 0,45 Dollar ausgeübt werden.

„Mit dem Abschluss unserer kombinierten Flow-Through- und Non-Flow-Through-Platzierungen können wir erfreulicherweise auch mehrere in Australien ansässige Institutionen als Anleger begrüßen. Der gut entwickelte und fachkundige australische Markt der institutionellen Investoren und Privatanleger ist sich des Wertes und des dringenden Bedarfs an Explorationsprojekten für Batterierohstoffe sehr bewusst. Wir gehen davon aus, dass der Vertrieb in Australien dazu beitragen wird, die Lithiumprojekte von ISV mehr ins Blickfeld zu rücken, was letztendlich zu einer höheren Bewertung und zu höheren Renditen für unsere Aktionäre führen wird“, so Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone.