Der DAX führt den zweiten Tag in Folge eine Konsolidierung an. Zunächst startet er schwungvoll in den Handel und vollzog eine Kurslücke zum gestrigen Schluss. Dort war er bereits um 1,2 Prozent gefallen, doch holte er dies am Morgen fast wieder auf. Zum Hochpunkt des Vortages fehlten jedoch 20 Punkte, sodass es kurze Zeit später eine Art Ernüchterung und den Rücklauf zu dieser Kurslücke gab.

